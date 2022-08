Lukaku: “Sono tornato per aiutare l’Inter a vincere lo scudetto”

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 10 AGO – “Sono tornato per riprendermi il

trono di re di Milano? Io vorrei riprendermi il trofeo, non sono

qui per me stesso ma per aiutare l’Inter a vincere lo scudetto”.

Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, intervistato

da DAZN in “Lukaku – Pensiero scudetto”. “La stagione al

Chelsea mi ha dato una motivazione in più per fare ancora meglio

di prima. A marzo quando ho saputo che c’era l’opportunità di

tornare qui, non ho detto nulla ma siamo riusciti a farmi

ritornare – ha aggiunto -. I giocatori hanno più voglia di

vincere, questa squadra è ancora più unita di prima. Lautaro?

Gli ho detto che deve fare di più. Se vogliamo raggiungere gli

obiettivi di squadra, dobbiamo tutti fare meglio perché le altre

squadre sono diventate più forti”.

“Conte perché mi ha reso un giocatore forte e mentalmente mi

ha fatto davvero crescere. Anche Inzaghi è così, anche per

questo sono tornato. L’amore della gente e dei tifosi, per me e

per la mia famiglia, li ringrazio e chiedo ancora scusa per come

sono andato via ma devo parlare in campo”, ha concluso Lukaku.

(ANSA).



