Lukashenko minaccia lo stop del transito di gas verso l’Ue

(ANSA) – MOSCA, 11 NOV – Aleksandr Lukashenko ha minacciato di interrompere il transito del gas verso l’Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe se l’Ue estenderà le sanzioni. “Forniamo calore all’Europa, e per di più minacciano di chiudere la frontiera. E se interrompessimo l’erogazione di gas naturale?” ha detto il presidente bielorusso.

“Certamente non ci facciamo intimidire dalle minacce di Lukashenko”, la replica a distanza del commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni. “Quando parliamo di autonomia strategica dell’Ue in campo energetico – ha detto in una conferenza stampa – sarà fondamentale nel medio termine; nel breve, certamente, dobbiamo lavorare per utilizzare al meglio le relazioni esistenti, con il Nord Africa, con la Norvegia, con la Russia”, ha sottolineato.

Sulla minaccia di bloccare il transito di gas all’Europa, è intervenuta anche la leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, secondo la quale Lukashenko starebbe ‘bluffando’ e che una simile decisione sarebbe “un danno più per la Bielorussia che per l’Unione europea”. (ANSA).



