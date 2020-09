Incidenti in piazza a Minsk, ‘decine di arresti’ e feriti. La polizia ha respinto con lacrimogeni e idranti i manifestanti che hanno circondato il palazzo presidenziale dopo che il presidente Lukashenko si è insediato per la sesta volta alla guida del Paese con una cerimonia lampo tenuta segreta fino all’ultimo. Gli oppositori hanno promesso d’ora in poi ‘proteste a oltranza, con azioni di disobbedienza’.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte