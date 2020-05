Lupo avvelenato torna libero dopo le cure

(ANSA) – BOLOGNA, 08 MAG – Un lupo, vittima di un avvelenamento, dopo un mese di cure al Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica di Monte Adone è tornato in libertà.

La storia di Rio, così è stato chiamato, viene raccontata sulla pagina web della struttura di Sasso Marconi, nel Bolognese, che ha un progetto dedicato proprio alla riabilitazione dei lupi.

A inizio marzo un tecnico del Wolf Apennine Center, nei boschi in provincia di Parma, ha visto l’animale, un maschio adulto di circa tre anni, abbeverarsi a un torrente. Notando che beveva troppa acqua, ha sospettato che qualcosa non andasse.

Contattato un veterinario, il lupo e stato sedato e, dopo i primi accertamenti, è stato scoperto che le sue condizioni erano molto gravi. Trasferito al Centro di Monte Adone, Rio è stato sottoposto a esami. “Le indagini di laboratorio – viene spiegato sul sito – hanno confermato un avvelenamento da tossici” che “hanno provocato una grave lesione intestinale”. Dopo un intervento chirurgico, un periodo di osservazione e il recupero nella struttura ‘Just Freedom’, il lupo si è ristabilito e, con un radiocollare Gps che permetterà al Wolf Apennine Center di conoscere le sue condizioni, è stato liberato. “Il bracconaggio – si legge ancora sul sito – in Italia è una delle principali cause di mortalità del lupo. E’ fondamentale continuare a combattere questo fenomeno”. (ANSA).



