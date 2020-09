Lusso: Burberry accelera su sostenibilità, arriva bond

(ANSA) – ROMA, 13 SET – Il colosso del lusso Burberry

continua a spingere l’acceleratore sulla sostenibilità: il

gruppo ha infatti annunciato a brevissimo termine l’emissione di un bond sostenibile a medio termine per sviluppare le

proprie attività green. Il lancio, secondo quanto riporta

l’agenzia Bloomberg, potrebbe anche avvenire domani. In una

nota l’azienda sottolinea che: “sarà la prima obbligazione ‘sustainability labelled’ emessa da una società di lusso e

diversificherà le fonti di finanziamento di Burberry”.

Il gruppo, che ha chiesto di essere valutato da Moody’s e si

aspetta un rating Baa2 con outolook stabile, ha già da tempo

imboccato la strada della sostenibilità . La casa ha eliminato

già da tempo l’uso di pellicce e ha un piano per eliminare entro il 2025 tutti gli imballaggi di plastica che non siano

riciclabili o compostabili e sta lavorando inoltre da tempo su

materiali innovativi e riciclabili come quelli presentati già

nel 2019 con filati realizzati con reti da pesca rigenerate,

scarti di tessuto sintetico e plastica industriale. (ANSA).



—

