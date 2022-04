Lutto per Umberto Bossi, morto a 74 anni il fratello Franco

Condividi l'articolo

È scomparso all’età di 74 anni Franco Bossi, uno dei due fratelli minori del fondatore della Lega Umberto. I funerali avranno luogo domani, sabato 23 aprile, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Germano.

Franco Bossi, che avrebbe dovuto compiere 75 anni ai primi di maggio, è stato dapprima consigliere comunale della Lega Lombarda a Gallarate e successivamente collaboratore del gruppo del Carroccio al Parlamento europeo, ricoprendo, dal 2004 al 2009, l’incarico di assistente dell’allora eurodeputato Matteo Salvini. Dopo aver vissuto a lungo nella provincia di Varese, tra Gallarate e Besozzo, il fratello del Senatùr si era da qualche tempo trasferito per motivi familiari a Tollegno, in provincia di Biella, dove è deceduto. Descritto da chi lo conosceva come persona tendenzialmente schiva e riservata, Franco Bossi, come ricordato da Agi, aveva avuto in passato qualche problema di natura giudiziaria per questioni, tuttavia, estranee al mondo della politica.

“Riservato e defilato, forte di carattere, ha sempre seguito il progetto indipendentista, prima con la Lega Lombarda e poi con la Lega Nord” , ha raccontato a “Varese News”, ricordando l’amico scomparso, Modesto Verderio. “Altro che ‘partiti liquidi’ di oggi, di social: anche Franco faceva parte di un partito forte, strutturato, che chiedeva molto ai militanti, un po’ come il vecchio Pci da cui aveva mutuato un certo modello organizzativo” , ha proseguito Verderio. “e come nel Pci c’era un universo di realtà collaterali, a presidiare ogni angolo della società”. Tutti i cambiamenti avvenuti nella politica avevano quindi in un certo senso allontanato Franco Bossi da quel mondo, pur non avendo lo stesso mai fatto mancare il suo supporto al fratello Umberto, specie nei momenti più delicati della sua vita a seguito del malore datato 2004. “Da quando si è trasferito nel Biellese aveva perso un po’ i contatti con il mondo della Lega” , ha spiegato in conclusione Verderio, “poi con Salvini è cambiato tutto. Un grande abbraccio a lui .

