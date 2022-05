M5s alla fine viene beffato: l’azzurra Stefania Craxi prende il posto di Petrocelli

Condividi l'articolo

Dopo tante discussioni e diverse tensioni, è arrivata la svolta sulla presidenza della Commissione Esteri del Senato. E non è quella che si aspettava il Movimento 5 Stelle: a prendere il posto del pentastellato Vito Petrocelli sarà l’azzurra Stefania Craxi. Forza Italia ottiene in questo modo la prima presidenza di una commissione, finora non ne aveva a Palazzo Madama.

La votazione per il post-Petrocelli è destinata ad alimentare nuove polemiche, soprattutto da casa grillina. In seguito alle dimissioni di massa del filo-putiniano, si è creata una profonda spaccatura all’interno del M5s. Dopo aver proposto il nome di Gianluca Ferrara (altro filo-putiniano), nella serata di martedì sono emersi i nomi di Simona Nocerino e Ettore Licheri. La scelta è ricaduta su quest’ultimo, ma l’esito del voto non ha sorriso alle truppe di Giuseppe Conte. Stefania Craxi ha ottenuto 12 preferenze, tre in più di Licheri. L’azzurra è stata sostenuta dal centrodestra unito, mentre il grillino ha raccolto il sostegno del suo gruppo e del Partito Democratico. A fare la differenza, dunque, i voti del misto.

La votazione per l’elezione del nuovo presidente della Commissione Esteri del Senato si è tenuto a scrutinio segreto – registrata una scheda bianca – e la prima non era andata a buon fine. La senatrice berlusconiana aveva raccolto 11 voti, insufficienti per la fumata bianca. Ora la seduta della Commissione di Palazzo Madama è stata sospesa, riprenderà più tardi per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari.

“Sono onorata, la politica estera di un grande paese non deve essere argomento divisivo, soprattutto ora, tra maggioranza e opposizione, lavoreremo assieme” , le parole di Stefania Craxi dopo la nomina a presidente della Commissione Esteri: “Dobbiamo dare subito segnali chiari, c’è una guerra in corso, serve durezza necessaria per condurre a dialogo, anche la Commissione darà segnali in questo senso” . Grande soddisfazione per Forza Italia, queste le parole del coordinatore nazionale Antonio Tajani: “Congratulazioni a Stefania Craxi eletta Presidente della Commissione Affari esteri del Senato. Un ruolo molto importante e delicato, soprattutto in questa fase storica. Persona autorevole e competente saprà svolgere al meglio il suo lavoro. Auguri” .

