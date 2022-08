M5s: Assemblea E-R, Conte ‘Grazie a noi siamo locomotiva Ue’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 AGO – Come Movimento 5 Stelle “siamo la

forza politica che è stata più coerente nel realizzare il

programma elettorale: reddito di cittadinanza, legge

anticorruzione, Superbonus. Abbiamo fatto ripartire l’edilizia

con il Superbonus. Siamo la locomotiva d’Europa grazie a noi”. È

un passaggio dell’intervento che il presidente del Movimento 5

Stelle Giuseppe Conte, in collegamento, ha fatto all’assemblea

regionale pentastellata a Bologna. Accolto da applausi, Conte è

stato seguito da circa mille attivisti fra quelli presenti in

sala e collegati. “Sono felice oggi di festeggiare con voi un

anno di presidenza – ha aggiunto Conte – Bello festeggiarlo

nella culla del Movimento 5 Stelle: è tutto partito da lì. Bello

questo ritrovato entusiasmo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte