M5s, atteso pronunciamento sullo Statuto. Conte: Non temo ripercussioni

“Non temo ripercussioni, noi lavoriamo alla luce del sole e in piena trasparenza. Di fronte a un mero provvedimento cautelare e non a una sentenza di merito abbiamo addirittura rivotato e c’è stata un più ampia investitura sia per lo Statuto sia per la mia presidenza. Quindi non abbiamo nulla da temere”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti riguardo al pronunciamento atteso domani del Tribunale di Napoli che si esprimerà sullo Statuto del Movimento e il voto per la sua nomina.



