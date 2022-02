M5s: depositato ieri il ricorso contro la sospensiva

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Contagi da Covid ancora in calo in Piemonte. L'Unità di Crisi della Regione ne ha comunicati 3.252 nuovi positivi, il 5,9% di 54.871 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 2.818 (86,7%). Diminuiscono ancora i ricoveri: sono 90 in intensiva...