Non è stato raggiunto il quorum costitutivo per validare in prima convocazione il voto sul nuovo statuto M5s. Hanno votato 34.040 iscritti, comunica il M5s sul blog.

Si procederà, quindi, con l’assemblea in seconda convocazione dalle 8 alle 22 di venerdì 11 marzo 2022.



