Macron aumenta il vantaggio su Le Pen, 57,5% a 42,5% ++

Secondo il barometro quotidiano dell’istituto di sondaggi IPSOS, il presidente Emmanuel Macron aumenta di 1,5% – dopo il dibattito televisivo di ieri sera – il distacco dalla sfidante alle presidenziali, Marine Le Pen.

Macron è infatti oggi al 57,5% delle intenzioni di voto (contro il 56% di ieri) e Le Pen al 42,5% (rispetto al 44% di ieri).

La candidata di estrema destra alle presidenziali, Marine Le Pen, ha criticato oggi un Emmanuel Macron secondo lei “molto sprezzante, molto arrogante” durante il dibattito tv di ieri sera in vista del ballottaggio di domenica. “Di fronte a me – ha detto Le Pen alla conferenza stampa a Roye, nel nord, durante un incontro elettorale con autotrasportatori – ho avuto un Emmanuel Macron eguale a se stesso, molto sprezzante, molto arrogante, anche nella postura. Non credo abbia stupito nessuno tra i francesi, che subiscono anche loro quest’arroganza e questo disprezzo da 5 anni”. La candidata di estrema destra ha criticato le “offese” e le “fake news” propagate dai sostenitori di Macron nei suoi riguardi. Secondo lei la scelta di Macron è stata quella di un ballottaggio “estremamente violento, brutale, dove moltiplicare le menzogne”.



