Macron, capisco choc vignette ma condanno la violenza

(ANSA) – PARIGI, 31 OTT – In un’intervista rivolta al mondo

arabo e che sarà trasmessa dalla tv Al Jazeera alle 17, il

presidente francese Emmanuel Macron dice di “comprendere lo

shock provocato dalle caricature” di Maometto da parte di

Charlie Hebdo ma condanna risolutamente ogni “violenza”.

“Capisco – dice Macron in un estratto dell’intervista che la tv

qatariota trasmetterà alle 17 – che si possa essere scioccati da

certe caricature, ma non accetterò mai che si possa giustificare

la violenza. Le nostre libertà, i nostri diritti, ritengo sia

nostra vocazione proteggerli”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte