Macron in campo per beneficienza, ‘sport sia al centro’

Poco prima di indossare maglia e scarpini per partecipare nel pomeriggio ad un match di beneficenza, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi un “enorme colpo d’acceleratore” per “mettere lo sport al centro della nazione” francese entro i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con la costruzione di 5.000 strutture e equipaggiamenti di prossimità.

Per questo obiettivo, verranno stanziati circa 200 milioni di euro, di cui 100 milioni già dal 2022, ha confermato il capo dello Stato, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali di aprile. Benché non ancora candidato ad una riconferma, Macron sta moltiplicando in questi ultimi giorni gli annunci legati a nuovi investimenti: dallo sport, all’industria e via dicendo. Oggi, in compagnia di un’altra candidata all’Eliseo, l’attuale sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, ha visitato il cantiere del futuro villaggio Olimpico in Seine-Saint-Denis, nel nord della capitale. Rendendo omaggio al “lavoro di squadra”, ha parlato con diversi operai del cantiere che ha un’estensione di oltre 50 ettari e dovrebbe giungere a compimento a dicembre 2023. Alle 17:15 è poi entrato in campo per un match di beneficienza organizzato a Poissy. Il leader francese, tifosissimo dell’Olympique Marseille (Om), vestiva i colori del ‘Variétés Club de France’, una squadra che riunisce vecchie glorie dei Bleus e non solo e ha giocato a centrocampo, assieme all’ex allenatore della Roma, Rudy Garcia, contro una formazione locale, composta dal personale sanitario del centro ospedaliero intercomunale di Poissy Saint-Germain-en-Laye. I proventi del match saranno devoluti alla Fondation Hôpitaux di Parigi. (ANSA).



