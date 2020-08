‘Made in Italy’, a Faenza mostra mercato ceramica italiana

(ANSA) – RAVENNA, 31 AGO – Causa emergenza Covid è stata

rimandata al prossimo anno ‘Argillà Italia’, la tradizionale

mostra mercato della ceramica artistica in programma a Faenza

(Ravenna), ma nello stesso weekend (5 e 6 settembre) il Comune e

l’Ente ceramica hanno deciso di proporre ‘Made in Italiy 2020’.

La mostra ospiterà oltre un centinaio di ceramisti provenienti

da tutt’Italia con opere e oggetti in ceramica, in un percorso

tra artigianato, arte, design, oggetti per la casa e accessori

moda.

Per l’occasione il Museo internazionale delle ceramiche (Mic)

terrà le porte aperte al pubblico con orario continuato dalle 10

alle 18, per permettere a tutti di visitare la raccolta dedicata

all’arte ceramica.

Per l’edizione 2020 di ‘Argillà Italia’, ‘gemellata’ con

Aubagne (Francia) e Argentona (Spagna) e poi annullata a causa

della pandemia, erano giunte oltre 330 domande di

partecipazione, circa la metà dall’estero. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte