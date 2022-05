Madre e figlia uccise: Alessandro Maja torna in carcere

Condividi l'articolo

(ANSA) – VARESE, 31 MAG – E’ tornato in carcere Alessandro

Maja, il 57 enne, che la notte tra il 3 e il 4 maggio scorsi ha

ucciso la moglie Stefania Pivetta, 54 anni, e la figlia minore

Giulia, nella loro villetta ai Samarate, in provincia di Varese.

L’uomo è stato infatti stato trasferito questo pomeriggio dal

reparto psichiatrico carcerario del San Paolo di Milano al

carcere di Monza. Lo ha confermato all’ANSA il suo avvocato,

Enrico Milani, che questa mattina è andato a trovarlo insieme

alla collega Sabrina Lamera, per dirgli che il figlio Nicolò è

uscito dal coma.

. “Gli abbiamo comunicato che Nicolò ha dato segni di

miglioramento, che si è mosso, e lui ha reagito con una parvenza

di sorriso, ma è come se vivesse in un mondo tutto suo”, ha

detto l’avvocato. “Ci ha detto che sta assumendo circa 15

pastiglie al giorno, che credo siano necessarie per tenerlo

sedato, per questo non credo che traspaiano molte emozioni” ha

aggiunto.

Maja, che inizialmente era stato dichiarato incompatibile con

il carcere per le sue condizioni psichiatriche, è quindi

rientrato nel penitenziario monzese, sulla base della decisione

dei medici. “Non so cosa abbiano concluso i dottori, noi non

sappiamo nulla – ha aggiunto Milani – Di certo serve una perizia

psichiatrica che certifichi se Maja fosse o meno capace di

intendere e volere quando ha agito”. (ANSA).



—

