Madre e figlio trovati morti a Milano, omicido-suicidio

(ANSA) – MILANO, 11 MAG – Un uomo di 57 anni ha ucciso la

madre di 90 in un appartamento di via Ande a Milano e poi si è

tolto la vita.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’anziana è stata

trovata sul divano di casa con del nastro adesivo su bocca e

naso, mentre il figlio si è impiccato in bagno.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, la donna

uccisa viveva da sola in un appartamento al terzo piano nello

stabile di via Ande ma, per quanto autosufficiente, era

assistita quotidianamente dai due figli che abitavano al piano

di sopra.

Uno di questi, probabilmente nel pomeriggio, è sceso

nell’appartamento dell’anziana e l’ha uccisa, poi si è tolto la

vita impiccandosi in bagno. E’ stato l’altro fratello a scoprire

la tragedia.

L’elemento scatenante, stando ad alcun testimonianze raccolte

dai carabinieri, potrebbe essere stato il fatto che l’uomo era

rimasto molto turbato dalla morte del padre, accaduta nel 2018

al termine di un calvario per una malattia degenerativa. (ANSA).



