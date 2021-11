Mafia: arrestati mandanti e autori di 4 lupare bianche

Condividi l'articolo









(ANSA) – BARI, 17 NOV – La Polizia di Stato di Bari e di

Barletta Andria Trani sta eseguendo un’ordinanza di custodia

cautelare in carcere nei confronti di 8 pregiudicati, autori e

mandanti di 4 episodi di lupara bianca. I destinatari del

provvedimento sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei

reati di omicidio premeditato, violazione della legge sulle armi

e delle misure di prevenzione, distruzione di cadavere, violenza

e minaccia a pubblico ufficiale in concorso, estorsione

aggravata. Contestata anche l’aggravante mafiosa. Il

provvedimento è stato emesso a conclusione di indagini condotte

dagli agenti della Squadra Mobile delle Questure di Bari e BAT e

del Commissariato di Canosa di Puglia, sotto il coordinamento

della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Sono Alessandro Sorrenti, 26 anni, e l’amico Sabino Sasso, 21

anni, entrambi scomparsi a dicembre 2003; Sabino D’Ambra, 34enne

scomparso a gennaio 2010; e Giuseppe Vassalli, 26enne scomparso

nell’agosto 2015; tutti pregiudicati di Canosa di Puglia (BAT),

i quattro casi di lupara bianca risolti dalla Direzione

distrettuale antimafia di Bari. I loro corpi non sono mai stati

ritrovati. Per questo, tra i reati contestati, c’è anche quello

della distruzione di cadavere. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte