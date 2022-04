Mafia: aumento 193% beni confiscati in Liguria in 8 anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 08 APR – E’ stato registrato un aumento del

193% dei beni confiscati alle mafie in Liguria fino al marzo

2022 rispetto al 2014, passati in otto anni da 142 a 464, di cui

137 già ridestinati ad attività legali e 327 sono ancora da

assegnare in carico all’Agenzia nazionale dei beni confiscati

alle mafie. E’ il trend emerso dall’incontro nazionale delle

Commissioni regionali antimafia a Genova a cui hanno partecipato

la vicepresidente del Coordinamento delle Commissioni e

Osservatori regionali sul contrasto alla criminalità organizzata

Monica Forte, il presidente del Consiglio regionale della

Liguria Gianmarco Medusei, il presidente e vicepresidente della

della Commissione antimafia della Liguria Roberto Centi e

Alessandro Bozzano.

In provincia di Genova sono 247 i beni confiscati, di cui 88

già destinati e 159 ancora in carico all’Agenzia, a Imperia sono

40 di cui solo 4 già assegnati, alla Spezia sono 56 di cui 22

destinati e a Savona sono ben 121 i beni confiscati di cui solo

23 sono stati destinati ad attività legali. Il tempo mediamente

necessario per il recupero e riutilizzo dei beni confiscati è di

10 anni. In Italia i beni confiscati in totale sono 41.609 di

cui 4.907 nel Nord Ovest. Le aziende confiscate a livello

nazionale sono 5.122, di cui 530 nel Nord Ovest, di cui 56 in

Liguria: 19 sono già state destinate e 37 sono ancora in

gestione all’Agenzia. (ANSA).



