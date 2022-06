Mafia: colpo a clan Santapaola-Ercolano, ordinanza per 56

Condividi l'articolo

(ANSA) – SIRACUSA, 16 GIU – Su delega della Procura

distrettuale di Catania, i carabinieri del Ros e del comando

provinciale di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia

cautelare nei confronti di 56 indagati ritenuti, con alto grado

di probabilità, di essere affiliati o contigui alle famiglie

mafiosa Santapaola-Ercolano, di Caltagirone e Ramacca e al clan

Nardo di Lentini. Il provvedimento è stato eseguito da oltre 400

militari a Catania, Ramacca, Vizzini, Caltagirone e San Michele

di Ganzaria, e in tre paesi del Siracusano: Lentini, Carlentini

e Francofonte. L’operazione, denominata Agorà, fa il punto

sulla attuale situazione delle ‘famiglie’ di Cosa nostra tra

Catania e Siracusa. Il provvedimento al momento del Gip etneo è

stato notificato, al momento, a 41 le persone destinatarie di

misura cautelare in carcere, e a nove di misure non detentive.

Gli arrestati sono gravemente indiziati, con 26 diversi capi

d’imputazione, di associazione mafiosa, traffico e allo smercio

di sostanze stupefacenti, numerose estorsioni pluriaggravate,

illecita concorrenza, turbata libertà degli incanti e

trasferimento fraudolento di beni. Reati tutti aggravati dal

metodo e dalle finalità mafiose. Contestualmente, è stato

notificato anche un decreto di sequestro preventivo di beni, per

un valore di 10 milioni di euro, per nove società attive nei

settori dell’edilizia, della logistica e dei servizi cimiteriali

nonché dei beni e conti correnti ad esse riconducibili.

Sequestrati anche 108 kg di marijuana, di 2,6 kg di cocaina e 57

kg di hashish. Alle indagini hanno contribuito le dichiarazioni

di 16 collaboratori di giustizia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte