Mafia: nel covo Messina Denaro sneakers e pillole per sesso

(ANSA) – PALERMO, 17 GEN – Sneakers griffate, vestiti di

lusso, un frigorifero pieno di cibo, ricevute di ristoranti,

pillole per potenziare le prestazioni sessuali, profilattici

sono alcune delle cose trovate nella casa usata dal boss Messina

Denaro e scoperta dai carabinieri nella notte nel centro di

Campobello di Mazara. L’abitazione risultava intestata ad Andrea

Bonafede, il geometra che avrebbe prestato la sua identità al

padrino e che ora è indagato.

Al momento non risulta che nell’immobile vi fossero documenti

particolari tanto che gli inquirenti sospettano che possa

esserci un secondo immobile in cui cercare il cosiddetto tesoro

di Messina Denaro. (ANSA).



