Mafia: operazione Dda, 23 arresti nel Tarantino

(ANSA) – TARANTO, 14 OTT – Sono 23 le persone accusate a

vario titolo di associazione mafiosa, associazione per

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rapine,

estorsioni e altri reati aggravati dal metodo mafioso. La

Squadra Mobile della Questura di Taranto e personale del

Servizio Centrale Operativo della direzione centrale Anticrimine

della Polizia hanno eseguito, nei loro confronti, una ordinanza

di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce su

richiesta del pm della Dda salentina, Milto Stefano De Nozza.

Gli inquirenti ritengono di aver disarticolato un clan

riorganizzatosi a Manduria (Taranto) dopo l’operazione “Impresa”

del luglio 2017, in un territorio “ancora interessato –

sottolinea la Questura in una nota – dal fenomeno mafioso e

governato da frange della Sacra Corona Unita, sempre più

orientate ad attuare una strategia di potenziamento del proprio

prestigio criminale”.

Altre 27 persone risultano indagate nell’ambito dello stesso

procedimento, destinatarie di avviso di conclusione delle

indagini preliminari.

Il processo di primo grado scaturito dall’operazione di tre anni

fa, che si concluse con 38 condanne e 19 assoluzioni, ha

riguardato le attività del presunto clan della Sacra Corona

Unita guidato da Antonio Campeggio, compresi i tentativi di

infiltrarsi e condizionare l’attività politico-amministrativa

locale. Proprio quella inchiesta portò, ad aprile del 2018, allo

scioglimento del Consiglio comunale di Manduria per ingerenze

della criminalità organizzata. (ANSA).



