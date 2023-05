Mafia: priorità del Paese? In calo l’allarme dei cittadini

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 20 MAG – La mafia di oggi non è più quella

del passato. Quasi quattro italiani su cinque (il 77%)

condividono l’opinione per cui “i mafiosi attuali non sono più

contadini semianalfabeti ma manager in giacca e cravatta che

girano il mondo”. Le mafie, inoltre, secondo tre italiani su

quattro, non sono più un fenomeno circoscritto alle regioni del

Mezzogiorno, ma si sono diffuse anche nel resto d’Italia e del

mondo. Il 71% delle persone ritiene, poi, che, più che armi e

violenza, siano oggi la finanza globale e le grandi

multinazionali l’ambito d’azione prediletto dagli uomini

d’onore. In netto calo, invece, la rilevanza e l’urgenza

attribuite al problema mafia.

A un anno dalla indagine demoscopica che Ipsos Public Affairs

realizzò per la Fondazione Falcone alla vigilia

dell’anniversario della strage di Capaci, l’istituto è tornato a

monitorare la percezione del fenomeno mafioso.

Un sondaggio che evidenzia innanzitutto come il cambiamento

delle mafie sia stato colto negli anni dagli italiani.

I risultati dell’indagine confermano un dato già emerso l’anno

scorso e cioè il venir meno di una lettura antropologica o

addirittura folkloristica del fenomeno che vedeva nella mafia “un fenomeno culturale, una mentalità insita in alcune fasce

della popolazione”. Convinzione di un solo italiano su sei.

E allora cosa è la criminalità organizzata per gli italiani? Una

degenerazione criminale di forme di potere economico (per il

19%) o politico (per il 20%), o ancor più semplicemente di una

manifestazione estremamente violenta e organizzata di

criminalità (opinione prevalente con il 28%).

Altro elemento significativo è il calo di priorità attribuita al

problema mafioso che si registra a distanza di un anno: a

considerare quello delle mafie “il problema più urgente” o “uno

dei problemi più urgenti” per l’Italia è ancora una maggioranza

(il 55%), ma il dato segna un calo di ben 7 punti rispetto al

2022. Se si declina la domanda sul Mezzogiorno la percentuale

attuale è del 61% ma il calo è addirittura di 8 punti rispetto

ad un anno fa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte