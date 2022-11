Mafia:condanne definitive per due clan Salento,27 in carcere

Condividi l'articolo

(ANSA) – LECCE, 29 NOV – Dopo che la Corte di Cassazione ha

respinto e ritenuto inammissibili i ricorsi della maggior parte

degli imputati nel processo nato dall’operazione “Federico II”

a carico di decine di presunti affiliati a due clan salentini,

la Dia di Lecce ha arrestato 27 persone (21 italiani e 6

albanesi) condannate a vario titolo a pene che vanno dai 16 ai

tre anni di reclusione per associazione di tipo mafioso,

traffico e spaccio di stupefacenti. Gli arresti sono stati

eseguiti sulla base di ordini di carcerazione disposti dalla

Procura generale presso la Corte d’Appello di Lecce che ha dato

esecuzione alla sentenza d’appello del luglio del 2020 nei

confronti di 25 persone residenti in provincia di Lecce, 1 in

provincia di Trieste ed 1 in provincia di Brindisi.

L’indagine avviata nell’agosto del 2012 si è conclusa

nell’agosto del 2013 e ha portato alla disarticolazione di due

distinte organizzazioni, di cui una di stampo mafioso dedita

alle estorsioni e al traffico di stupefacenti e un’altra italo –

albanese dedita all’importazione dall’Albania d’ingenti

quantitativi di eroina. Nel corso dell’indagine, oltre a

numerosi arresti, furono sequestrati anche beni mobili e

immobili per i quali è stata successivamente disposta la

confisca, tra cui una villa, un appartamento e un box, conti

correnti e aziende.

L’operazione odierna è stata eseguita con il supporto della Rete

Operativa @on, network per il rafforzamento della cooperazione

transnazionale delle forze di Polizia, con l’impiego complessivo

di circa 100 unità ed il concorso di pattuglie della Polizia di

Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

(ANSA).



—

