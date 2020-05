Maglia Donnarumma all’asta per ospedali

(ANSA) – SALERNO, 08 MAG – Gianluigi Donnarumma prova a parare il Covid, mettendo a disposizione una sua maglietta per sostenere il progetto #noicisiamo. Ideata dal dottor Remo Palladino e dall’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, l’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore, Pagani e Scafati, nel Salernitano, in questa fase di emergenza sanitaria. Il portiere del Milan e della Nazionale italiana ha risposto presente alla chiamata dei promotori, mettendo a disposizione la sua maglia autografata. Il prezioso cimelio potrà essere acquistato domani alle 18 nel corso dell’asta in programma sui profili social di Maria Rosaria Boccia. (ANSA).



