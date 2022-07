Mahmood, entusiasmo e febbre per partenza del tour estivo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Virtuosismi su musiche arabeggianti.

Mahmood apre da Roma il suo Ghettolimpo Summer Tour, 15 date in giro per l’Italia dopo il successo dei concerti della primavera che lo hanno portato anche nei club europei.

Alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – non piena, ma l’entusiasmo non manca – un’ora e mezza scarsa e venti brani, tra i suoi più conosciuti (su tutte le due canzoni vincitrici di Sanremo: Brividi che lo ha portato all’Eurovision Song Contest insieme a Blanco, e Soldi del 2019) e quelli meno noti tratti dai suoi due album Gioventù Bruciata e Ghettolimpo. Balla e salta sul palco, gioca con la voce tra gorgheggi e virtuosismi quasi impossibili che lo hanno reso artista inconfondibile, dà tutto se stesso e non lo ferma neanche la febbre. “Raga, ve lo dico tanto non mi tengo niente: due ore fa avevo la febbre a 39, ho fatto due tamponi e sono risultati negativi, però mi dovete dare una mano sostanziosa”, chiede poco dopo aver dato inizio al live con “Dei” e “Ghettolimpo”.

Il rapper trentenne – top di brillantini e jeans modulari che a fine serata diventano pantaloncini corti – si muove su un set essenziale dagli arrangiamenti elettronici e le luci stroboscopiche che trasporta il pubblico nell’immaginario dell’artista: dai visual onirici e futuristici, con richiami al mondo egizio di “Baci dalla Tunisia” e “Dorado”, fino agli iconici balli di “Klan” e “Kobra” (insieme a lui i musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo e Elia Pastori).

Prova a incitare i suoi fan a scatenarsi su Gioventù Bruciata, il brano che presentò a Sanremo Giovani nel 2018, vincendo, e lo fece conoscere al grande pubblico: volano sul palco un paio dei suoi amati Pokemon, striscioni e disegni. “Tu mi hai fatto amare la musica”, ha scritto Giulio, un ragazzino che arriva sotto al palco e conquista un abbraccio di Mahmood, Sul finale – mentre i lampi squarciano in lontananza il cielo dietro di lui -, la sicurezza fa fatica a far rimanere il pubblico al suo posto. Tutti in piedi su Barrio, Talata, Rapide e Brividi (il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato quadruplo disco di platino). “Di solito ho un valido compagno con me, ora si è pure sfracellato una gamba – dice, riferendosi a Blanco -, venitemi dietro”, chiede alla platea che lo accontenta ben volentieri. Il bis, l’unico, è per la quattro volte disco di platino “Soldi”. “Mi avete fatto un regalo enorme, ci vediamo alla prossima”, saluta Mahmood, giusto in tempo per lasciare campo alla pioggia.

Dopo Roma il tour prosegue il 9 luglio al Brescia Summer Music 2022 di Brescia, l’11 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 15 luglio in Piazza del Popolo a San Severino Marche (MC) e via così fino a settembre con due appuntamenti: il 3 al Palazzo Te di Mantova e il 5 in Piazza dei Signori a Vicenza. (ANSA).



