Mai così poche imprese attive in E-R, sotto 400mila a giugno

(ANSA) – BOLOGNA, 07 AGO – Mai così poche imprese attive in

Emilia-Romagna: a fine giugno erano sotto quota 400mila (398.315

per la precisione) quasi tremila in meno (2.911 unità, -0,7%)

rispetto al termine dello stesso trimestre dello scorso anno. È

quanto emerge dall’analisi di Unioncamere regionale dei dati del

Registro imprese delle Camere di commercio, che evidenziano un

crollo di iscrizioni ma anche di cessazioni.

La riduzione più ampia è delle imprese del commercio

(-1.691), segue quella dell’agricoltura (-1.069), ben più

staccate le perdite nella manifattura, nel trasporto e

magazzinaggio e nell’alloggio e ristorazione. Il complesso dei

servizi contiene la flessione (-0,5%) e dal suo interno giungono

gli unici segnali positivi, in particolare dall’immobiliare e

dai servizi di supporto alle imprese.

Per ora, spiegano gli analisti, “gli effetti della pandemia

appaiono macroscopicamente evidenti solo se si esaminano

separatamente i flussi dell’anagrafe delle imprese, ma non

ancora nei saldi. Rispetto allo stesso trimestre dello scorso

anno, le iscrizioni sono crollate (3.880), ma la caduta delle

cessazioni è stata più rilevante (2.737), entrambe fissano un

nuovo minimo assoluto. Per questa ragione la nati-mortalità è

risultata positiva, ma il saldo si è ulteriormente ridotto”.

(ANSA).



—

