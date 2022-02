Maiorca ‘vede’ la salvezza, Athletic Bilbao sconfitto

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Il Maiorca compie un bel passo avanti

verso la conquista salvezza, battendo 3-2 l’Athletic Bilbao nel

posticipo della 24/a giornata della Liga. La squadra della

capitale delle Isole Baleari è adesso a +6 sulla zona

retrocessione, dal momento che ha 26 punti in classifica. Sotto

nel primo tempo, grazie ai gol di Salva Sevilla su rigore e di

Angel Rodriguez per i padroni di casa, i baschi rialzano la

testa e trovano il pari con Raul Garcia e Berenguer. Kubo, a 2′

dal 90′, regala il successo alla squadra di Luis Garcia.

Decisivo ancora una volta Vedat Muriqi, ex Lazio, entrato nelle

azioni di due delle tre reti degli isolani. L’Athletic Bilbao

resta all’ottavo posto con 34 punti. (ANSA).



