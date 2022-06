Malagò ‘dispiaciuti per Ferrari, ma ottimisti’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GIU – “Siamo veramente dispiaciuti. Ci sono

i presupposti per essere comunque ottimisti, la base c’è e i

risultati sono molto importanti, al di là delle pole”. Così il

presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato il doppio

ritiro della Ferrari ieri a Baku e i problemi di inaffidabilità

delle Rosse.

“Il prossimo Gran Premio è tra sei giorni – ha aggiunto a

margine della Cerimonia di consegna dei XIII Premi di laurea ‘Artemio Franchi’- Non so in che modo possono eliminare questo

potenziale problema, ma non possiamo dimenticare che l’inizio

della stagione è stato esaltante. Se ci avessero detto che dopo

otto gare questa era la situazione, avremmo pensato a una bella

cosa. Certo, resta l’amaro in bocca per quello che è successo

negli ultimi due Gran Premi”. (ANSA).



