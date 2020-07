Malagò “nel 2023 da Italia edizione Ryder sarà storica”

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – “Ho seguito con doverosa attenzione il percorso che ha portato al posticipo di un anno della Ryder Cup di Roma. Il Presidente della Federgolf, Franco Chimenti, infatti mi ha costantemente informato su tutto. Purtroppo la pandemia provocata dal Covid -19, oltre ad aver condizionato la nostra vita, ha stravolto i calendari dello sport mondiale. Si tratta di dinamiche non risparmiano nessuno, ma sono convinto che, nel 2023, l’Italia saprà mettersi in mostra con un’edizione della Ryder che entrerà nella storia”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul rinvio di un anno della Ryder Cup di Roma. “Le nostre capacità e il nostro know-how nell’organizzare i grandi eventi – prosegue il capo dello sport – sono molto apprezzati a livello internazionale e sono sicuro che la squadra guidata dal dg Gian Paolo Montali saprà realizzare al Marco Simone Golf & Country Club una manifestazione fantastica che contribuirà a regalare ai tanti appassionati di golf che vi assisteranno in sicurezza una cartolina unica del nostro Paese”.

