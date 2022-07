Malagò “su lavoro sportivo sarebbe inelegante replica a Vezzali”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – “Rispondere alla Vezzali riguardo al

decreto legge sul lavoro sportivo sarebbe inelegante, chi sta

dentro il mondo dello sport chi dice cose vere e chi le

interpreta in altro modo, ma non voglio fare polemica. Credo che

onestamente mi si possa dire quasi tutto, ma non che non sia

informato su e competente sul mondo dello sport”. E’ quanto

detto da Giovanni Malagò, numero uno del Coni, a margine di un

evento al Salone d’Onore, rispondendo alla frasi della Vezzali

(“E’ poco informato”, aveva detto il sottosegretario con delega

allo sport). (ANSA).



—

