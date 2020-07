Malagò “su legge delega istituzioni sanno cosa vogliamo”

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – “La priorità numero uno oggi per lo

sport? Ognuno dal suo punto di vista è portato a tirare la

tovaglia dalla sua parte. Io non lo faccio ma dico che bisogna

fare chiarezza perché oggettivamente c’è molta confusione”. Lo

ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a proposito

delle esigenze che riguardano il mondo dello sport dopo

l’emergenza Covid-19 e sulla questione dei decreti attuativi

della Legge delega sullo sport. “Da settimane – aggiunge in

occasione della presentazione degli Educamp 2020 all’Acquacetosa

– ho scelto un doveroso e rispettoso silenzio. Penso che sia

giusto che avvenga anche da parte degli altri interlocutori,

perché poi ogni cosa può essere strumentalizzata o quantomeno è

considerata poco elegante. Le istituzioni sanno già cosa ci

aspettiamo: niente di più e niente di meno rispetto alle

indicazioni degli organismi internazionali, della Carta

Olimpica, ma anche della storia e della tradizione del Coni”.

Malagò ha inoltre confermato “i rapporti eccellenti” con il

presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, “poi vediamo

gli sviluppi di tutto”. (ANSA).



