Malattie rare: illuminata torre Assemblea Legislativa E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 28 FEB – La torre dell’Assemblea

Legislativa dell’Emilia-Romagna si illumina di azzurro, verde e

rosa per celebrare la Giornata Internazionale delle Malattie

Rare. Si tratta, spiega la Regione in una nota, di “un gesto per

esprimere vicinanza alle persone che soffrono di questo tipo di

malattie e una ricorrenza importante per incentivare in tutto il

mondo la loro inclusione e la loro partecipazione piena, equa e

significativa all’interno della società”.

L’illuminazione della torre si inserisce nella cornice della

campagna ‘Global Chain of Lights’, promossa da Uniamo in

collaborazione con il ministero della Cultura. (ANSA).



