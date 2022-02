Malattie rare, luce sui monumenti, anche per l’Ucraina

Condividi l'articolo

Da Castel dell’Ovo a Napoli alla Mole Antonelliana di Torino, 250 monumenti sono illuminati da luce rosa verde e azzurra per puntare l’attenzione sulle malattie rare, in occasione della giornata mondiale del 28 febbraio. Ma l’illuminazione ha quest’anno un doppio significato. “Siamo vicini al popolo ucraino,” ha detto Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo-Federazione Italiana Malattie Rare, e “chiediamo a tutta la nostra comunita’ di affiancare chi e’ in prima linea in questa guerra”, “mostrando cartelli di fronte ai monumenti illuminati e invadendo pacificamente il web'”.

“Veniamo da una serie di sfide senza precedenti – ha ricordato il ministro della salute Roberto Speranza – ma oggi piu’ che mai abbiamo bisogno di rimettere al centro il primato del diritto alla salute, che alla fine e’ il diritto alla vita”. Percio’ “penso sia giusto e doveroso ricordare questa Giornata”.

Si conoscono, ad oggi, tra le 6 e le 8 mila Malattie rare, cosi’ definite perche’ hanno una bassa diffusione nella popolazione, ovvero colpiscono non oltre 5 individui ogni 10 mila. Complessivamente però, in Italia a esserne colpite sono circa 2 milioni di persone e, in almeno un caso su 5, sono bambini. Questi pazienti, ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “affrontano difficolta’ inusuali nell’approdo alle diagnosi e nell’accesso alle terapie, per la carenza di attenzione e investimenti dedicati a patologie che sfuggono ai grandi numeri della ricerca”. Molto e’ stato fatto in questi anni per migliorare la condizione di queste persone.

“Basti pensare che, grazie al Regolamento europeo per i farmaci orfani, dal 2000 al 2021 in Europa sono oltre 2.500 i medicinali in fase di sviluppo per le Malattie rare che hanno ottenuto la designazione di farmaco orfano e sono 209 i farmaci autorizzati a fine 2021”, sottolinea Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. E l’Italia sta facendo la sua parte: gli studi clinici nelle malattie rare, nel nostro Paese, infatti, sono oltre il 32% di quelli avviate in totale. “Per non perdere terreno pero’ – prosegue Scaccabarozzi – e’ indispensabile realizzare i decreti per dare piena attuazione al Regolamento europeo sulla Sperimentazione Clinica, che snellisce le norme per studiare nuovi medicinali”.

Allo stesso modo, esperti, clinici e pazienti concordano sull’importanza di emanare rapidamente i decreti attuativi dal testo unico sulla malattie rare, approvato lo scorso novembre dal parlamento e che prevede, tra l’altro, il riordino della Rete nazionale delle Malattie rare, l’immediata disponibilita’ dei farmaci, la nascita del Fondo di solidarieta’, contributi a sostegno delle famiglie, un Piano nazionale e finanziamenti alla ricerca sui farmaci orfani. La 2255 del 2021 “è una buona legge.

Tuttavia, per essere attuata – sottolinea Paola Binetti (Udc), presidente dell’Intergruppo parlamentare per le Malattie rare – ha bisogno di questi decreti che devono dare la concretezza a diversi elementi. Sono numerosi gli aspetti che vanno chiariti”.

Così come urge estendere gli screening neonatali. Il 72% delle malattie rare ha un’origine genetica e di queste il 70% e’ gia’ presente alla nascita. Il panel di screening neonatale in Italia comprende oggi 40 patologie per le quali è così possibile iniziare, sin dai primi mesi di vita, specifiche terapie con i farmaci o diete speciali. Questo strumento, sottolinea la Societa’ Italiana di Pediatria, e’ “fra i migliori al mondo ma potrebbe essere ampliato, come prevede un emendamento alla legge di Bilancio, inserendo altre condizioni”, tra cui la Sma (Atrofia Muscolare Spinale), le malattie da accumulo lisosomiale, l’Ada-Scid ed altre immunodeficienze congenite. Tante, in tutta Italia, le iniziative in onore della giornata, molte delle quali promosse in collaborazione con l’Osservatorio Malattie Rare (OMaR). Come lo spettacolo dei Supereroi Acrobatici, che si sono arrampicati sulle vetrate del Bambino Gesù di Roma, ospedale dove, nel 2021, sono stati seguiti circa 25.000 piccoli malati rari, di cui oltre il 40% provenienti da altre regioni del Centro-Sud. Sempre a Roma, un basamento di marmo ma senza alcuna scultura è stato istallato in piazza San Silvestro: un ‘Monumento Invisibile’, per rendere visibili pazienti che possono esser portati a nascondere la propria malattia per timore di discriminazioni e isolamento sociale.

