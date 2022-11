Maldini, il pari per Milan era come una mezza sconfitta

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 13 NOV – “Non vincere avrebbe cambiato la

sosta. Abbiamo ottenuto questa vittoria con sacrificio senza un

gioco armonioso, ma avevamo voglia di vincere e ce l’abbiamo

fatta. Potevamo fare gol noi ma anche loro. Il rischio ci stava,

per noi un pareggio sarebbe stato una mezza sconfitta. Ci

abbiamo provato fino alla fine, la volontà fa tanto”.

E’ il commento a Dazn del dt del Milan Paolo Maldini dopo la

vittoria dei rossoneri in pieno recupero contro la Fiorentina a

San Siro, nell’ultimo match prima della sosta per i Mondiali.

Sarà lui a commentare la partita, con Stefano Pioli che non

parlerà nel post partita.

“Abbiamo due punti in meno dell’anno scorso, la differenza è

quello che ha fatto il Napoli che sta facendo cose incredibili.

Siamo agli ottavi di Champions, dobbiamo recuperare alcuni

giocatori. Certo che crediamo nella ricorsa al Napoli – assicura

Maldini -: l’anno scorso quando abbiamo giocato il derby di

ritorno eravamo a -7 e poi abbiamo vinto lo scudetto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte