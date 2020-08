Mali, il presidente Keita si dimette

(ANSA) – BAMAKO, 19 AGO – Il presidente maliano Ibrahim

Boubacar Keita ha annunciato stanotte le sue dimissioni e lo

scioglimento del Parlamento e del Governo, poche ore dopo essere

stato arrestato dai militari in rivolta.

“Ringraziando il popolo maliano per il sostegno in questi

lunghi anni e per il calore del loro affetto, voglio informarvi

della mia decisione di lasciare da questo momento in poi tutte

le mie funzioni”, ha detto il 75enne Keita in un discorso

trasmesso dalla tv nazionale Ortm. “E con tutte le conseguenze

legali: lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e del Governo”,

ha aggiunto.

L’annuncio arriva dopo che ieri i soldati ribelli hanno

arrestato sia Keita che il suo primo ministro Boubou Cisse,

nonché dopo mesi di tensioni politiche e proteste a volte

sanguinose nello stato del Sahel.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte