Malore mentre è in bici con un amico, morto nel Bolognese

(ANSA) – BOLOGNA, 15 AGO – Un malore dopo una corsa in

bicicletta per Ferragosto nel cuore del Parco dell’Abbazia di

Monteveglio, in Valsamoggia, nel Bolognese. È morto così un uomo

di 73 anni, originario di Castelfranco Emilia. Questa mattina in

sella a una bici da corsa l’uomo è andato a pedalare insieme a

un amico verso l’abbazia di Santa Maria Assunta. Una volta

all’interno del cortile, secondo quanto risulta, il 73enne ha

avuto un malore e si è accasciato. Inutili i tentativi di

rianimazione degli operatori del 118. Intervenuta la Polizia

municipale di Valsamoggia. (ANSA).



