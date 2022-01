Malore per un deputato di FdI alla Camera: seduta sospesa

Condividi l'articolo

Sospensione improvvisa della seduta della Camera dei deputati durante la votazione sulla questione di fiducia sul decreto legge per il super Green pass. Uno dei deputati, Federico Mollicone di Fratelli d’Italia, è stato colto da un malore durante l’illustrazione degli ordini del giorno al decreto del Green pass. L’Aula aveva appena approvato la questione con 408 sì e 49 no. Un solo deputato si è astenuto dalla votazione.

Il presidente di turno, Ettore Rosato, ha immediatamente sospeso la seduta e chiesto l’intervento del personale sanitario per prestare soccorso al deputato. Fonti di Fratelli d’Italia riportano che Federico Mollicone, 51 anni, è stato trasportato all’ospedale Gemelli di Roma per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. Stando a quanto riferito da chi era presente in aula, il deputato avrebbe perso conoscenza e questo ha allarmato i suoi colleghi, che hanno immediatamente richiamato l’attenzione del presidente di turno.

Secondo alcuni deputati, ora Federico Mollicone starebbe già meglio. Le cause del malore di cui è stato vittima il deputato di Fratelli d’Italia non sono ancora state rese note e si attendono comunicazioni ufficiali per avere notizie certe sulle sue condizioni di salute. La seduta del parlamento è stata sospesa per circa 15 minuti e poi è ripresa con Ettore Rosato, che ha espresso “ a nome di tutti auguri di cuore al collega Mollicone “.

Le parole del presidente di turno della Camera sono state accolte da un applauso unanime da parte di tutti i presenti, che si sono uniti agli auguri di pronta guarigione per il deputato di Fratelli d’Italia. La seduta è stata quindi tolta poco dopo le 22.10. L’esame del decreto sul super Green pass riprenderà domani mattina, 19 gennaio, a partire dalle 8.

Su Twitter è arrivato l’augurio di Roberto Fico al deputato di Fratelli d’Italia: “ Il mio augurio di una piena e rapida guarigione al collega Federico Mollicone. Lo aspettiamo presto di nuovo a Montecitorio “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte