Maltempo: 100 interventi Vvf dopo grandinata nell’Anconetano

(ANSA) – ANCONA, 31 AGO – Ancora pioggia nell’Anconetano

dopo la breve ma intensa ondata di maltempo di ieri pomeriggio

con nubifragio, vento molto forte e grandinata in città e

nell’hinterland, in particolare Agugliano e Osimo. Pioggia e

vento hanno interessato anche le zone costiere a sud dell

Marche, in particolare del Fermano. Ad Ancona la grandine ha

danneggiato anche i vetri di una trentina di finestre della

Questura e 50 auto della polizia: personale dell’ufficio tecnico

sta rilevando i danni per le riparazione. Circa 80 gli

interventi dei vigili del fuoco – altre 20 richieste da evadere

– impegnati tutta la notte per rimuovere alberi dalle strade,

coppi e antenne pericolanti, guaine bituminose staccate.

Danneggiati anche grondaie, carrozzerie e vetri di auto in

sosta, di finestre e balconi; moltissime tapparelle bucherellate

dalle raffiche di grandine. Una decina le persone rimaste ferite

in maniera lieve per cadute a causa di pezzi di ghiaccio o

fogliame che hanno reso viscido l’asfalto ma anche da frammenti

di vetri rotti dai grossi chicchi. (ANSA).



