Maltempo: acqua travolge coppia, lei trascinata per chilometri

Gestivano la loro impresa agricola, una realtà molto conosciuta nella zona, produttrice di erbe aromatiche e spezie. Appassionati di quell’azienda in cui da una vita si dedicavano alle erbe officinali e ai fiori per la pasticceria erano usciti di casa, ieri sera a Ronta – frazione di Cesena a una manciata di chilometri dal centro cittadino – per un ultimo controllo quando sono stati travolti dalla piena del Savio, gonfio e livido. Imbizzarrito nella sua corsa verso il mare e che li ha separati per sempre: lui, Sauro Manuzzi, 70enne è morto lì a due passi da casa mentre lei, la moglie ultrasessantenne Palma Maraldi – ma chiamata da tutti Marinella – è stata trascinata dalle acque impetuose fin sulla spiaggia di Zadina, propaggine nord del litorale di Cesenatico, distante una ventina di chilometri. Dove è stata rinvenuta in mattinata.

A Ronta di Cesena – dove la coppia veniva considerata molto ben integrata nella comunità, coinvolta nelle iniziative del quartiere – a dare l’allarme, in serata, è stata la figlia 33enne che dal secondo piano dell’abitazione di famiglia, distante pochi metri dall’azienda agricola ha chiamato i soccorsi, preoccupata per il mancato ritorno dei genitori, contattando i Vigili del Fuoco. Invano.

Nelle ore in cui la pioggia battente ha flagellato con veemenza il Bolognese e la Romagna, a perdere la vita nel Cesenate, oltre alla coppia di Ronta, è stato un uomo ultrasessantenne, colpito da un costone franato da una collina allentata dal maltempo, mentre si trovava con la moglie nel giardino della sua casa a Casale di Calisese tra Cesena e Montiano.

Sempre in Romagna, sono state tre le persone morte per il maltempo a Forli – un anziano annegato ieri nella sua abitazione dopo l’esondazione del fiume Montone e un uomo e una donna, i cui corpi sono stati rinvenuti oggi dai Carabinieri in una abitazione in via Padulli, nel quartiere Cava – mentre nel Ravennate è stata individuata una persona deceduta all’interno di una macchina, tra Solarolo e Castel Bolognese.

Fuori dal perimetro romagnolo, a San Lazzaro di Savena alle porte di Bologna, è morto annegato un 44enne, Fabio Scheda: l’uomo stava tentando di installare una pompa sommersa per svuotare dall’acqua il garage allagato ma nel farlo è caduto in un pozzo. A dare l’allarme è stata la moglie, che non lo ha visto rientrare. L’abitazione della famiglia si trova poco lontano dal torrente Idice.



