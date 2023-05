Maltempo: Acquaroli, più che fiduciosi su stato d’emergenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 23 MAG – “Aspettiamo non solo fiduciosi ma

con la certezza che, quanto è accaduto, vedrà non solo il

riconoscimento dello stato di emergenza ma anche degli strumenti

utili a rimettere in sicurezza i luoghi colpiti”. Lo ha detto il

presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine

del Consiglio regionale ad Ancona, a proposito dei provvedimenti

decisi del Consiglio dei ministri in merito all’emergenza

maltempo in particolare in Emilia Romagna, Marche e Toscana.

“Il Consiglio dei ministri ha annunciato un decreto per

l’Emilia Romagna, – ha ricordato Acquaroli -, riservandosi di

agire in brevi tempi anche per le Marche e la Toscana che sono

state anche esse duramente colpite dal maltempo la scorsa

settimana”. “Di fatto c’è una interlocuzione della Protezione

civile regionale con la Protezione Civile Nazionale per definire

le località e le tipologie di danni che si sono stati registrati

e subiti. – ha aggiunto il presidente – Al netto di queste

procedure, dovrà poi essere fatto dal governo un altro decreto,

un’altra procedura per il riconoscimento dello stato

d’emergenza”.

“Ma c’è chiaramente da parte del governo tutta la

disponibilità a collaborare e a prendere atto di quello che è

avvenuto. – ha sottolineato Acquaroli – C’è la necessità da

parte della Protezione Civile nazionale di esperire queste

procedure. Questo è un po’ il tema in discussione oggi ma – ha

precisato il presidente – oggi stesso ma anche l’altro giorno,

nella giornata di sabato e precedentemente, le interlocuzioni

tra Protezione civile regionale e nazionale ci sono state”.

“Quindi aspettiamo, non solo fiduciosi, – ha concluso – ma con

la certezza che quanto è accaduto vedrà non solo il

riconoscimento dello stato di emergenza ma anche degli strumenti

utili a rimettere in sicurezza i luoghi colpiti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte