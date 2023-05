Maltempo: Acquaroli, solidarietà a Emilia Romagna e a Bonaccini

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 17 MAG – Vedere le scene dell’alluvione in

Emilia Romagna “mi riporta in mente quanto abbiamo vissuto noi

il 15 settembre 2022, sono scene drammatiche; all’Emilia Romagna

e al presidente Bonaccini esprimo tutta la mia solidarietà e

vicinanza perché conosciamo bene questi momenti così difficili

e complicati”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche

Francesco Acquaroli, ospite oggi del Tg4. In questi giorni “anche le Marche – ha ricordato – sono state toccate duramente soprattutto nella parte nord, più vicina alla Romagna. Però

nonostante precipitazioni molto intense, con esondazioni dei

reticoli minori, allagamenti, smottamenti, problemi per la

viabilità, qualche albero caduto, momenti complessi, difficili,

criticità, però – ha osservato – devo dire che non è

paragonabile a quanto vediamo in Emilia Romagna e a quanto

abbiamo vissuto noi nel settembre dello scorso anno”. “Ora

l’allerta si sta spostando nella parte sud della regione – ha ha

aggiunto Acquaroli – stiamo monitorando da lunedì tutta la

situazione con la Protezione civile, i vigili del fuoco, le

forze di polizia. Il Cor e i Coc sono convocati. Ora dobbiamo

vedere l’evoluzione della situazione e poi cercare di mettere

mano con gli interventi di somma urgenza e tutte le altre

opportunità ai danni che ci vengono consegnati da questa

ennesima ondata di maltempo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte