Maltempo: Aipo, Po sotto livelli critici a monte di Piacenza

(ANSA) – BOLOGNA, 05 OTT – Il colmo della piena del Po è in

graduale decrescita: su tutto il tratto piemontese e lombardo a

monte di Piacenza i livelli del fiume sono tornati sotto le

soglie di criticità, mentre il transito attuale tra Cremonese,

Reggiano e Mantovano è su una soglia di criticità definita “ordinaria”. Lo comunica l’ultimo aggiornamento dell’Aipo,

l’Agenzia interregionale del fiume Po.

Il colmo di piena è transitato durante la notte a Piacenza a

6,29 metri sullo zero idrometrico – livello 2 di criticità

(moderata) ma ora i livelli sono già rientrati al di sotto della

soglia 2.

A Cremona il colmo sta transitando in queste ore con 2,28

metri sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità, ordinaria,

colore giallo).

L’agenzia prevede che il colmo raggiunga Boretto (Reggio

Emilia) indicativamente tra la notte e la mattina di domani, 6

ottobre, con criticità ordinaria. A Borgoforte (Mantova) il

colmo transiterà tra il pomeriggio e la sera di domani, 6

ottobre (criticità ordinaria).

La piena potrà interessare le aree golenali aperte. L’Aipo

raccomanda prudenza nelle aree vicine al fiume. (ANSA).



