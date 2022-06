Maltempo: alberi abbattuti e torrente esondato nel Varesotto

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 05 GIU – Alberi caduti e diversi interventi

per il grave maltempo, questo pomeriggio in provincia di Varese,

hanno mobilitato diverse squadre di vigili del fuoco e volontari

di Protezione civile, che stanno cercando di raggiungere la

frazione montana di Vararo nel comune di Cittiglio (Varese),

dove sono rimaste bloccate un centinaio di persone, a causa di

alberi caduti che interrompono la viabilità.

Nel comune di Casalzuigno (Varese), un torrente è esondato

invadendo alcune abitazioni. Sul posto stanno operando diverse

squadre di vigili del fuoco. Per far fronte alle richieste sono

stati richiamati in servizio diversi uomini, e sono giunte in

supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza.

Un centinaio gli interventi di soccorso tecnico urgente. (ANSA).



