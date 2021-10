Maltempo: albero cade su auto in sosta a Faenza, rimosso da Vvf

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 07 OTT – Il maltempo che ha colpito diverse

aree dell’Emilia-Romagna ha costretto, nel Ravennate, i Vigili

del Fuoco a intervenire per la rimozione di rami di alberature

pericolanti e di alberi caduti a causa delle cattive condizioni

meteorologiche e del del forte vento. In particolare, intorno

alle 16.40 a Faenza,- in via Sacchetti all’incrocio con via

Vittorio Veneto – una squadra di pompieri del distaccamento di

Faenza e una squadra di quelli del distaccamento di Ravenna,

hanno rimosso – con un’Autopompa Serbatoio e un’Autogrù – un

albero crollato su alcune automobili in sosta. Nessuna persona è

risultata coinvolta dalla caduta della pianta. Sul posto è

intervenuta anche la Polizia Locale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte