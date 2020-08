Maltempo: allerta arancione in Lombardia per temporali

(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Dopo una prolungata fase di generale

stabilità meteorologica, torna il maltempo sul nostro Paese, in

particolare al Nord. Un sistema perturbato di origine atlantica,

infatti, raggiungerà nelle prossime ore le regioni

settentrionali, causando un graduale peggioramento delle

condizioni meteorologiche, con rovesci e temporali anche di

forte intensità, specie a ridosso dei settori alpini, e tendenti

a divenire più frequenti nella giornata di domani-

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse: dal pomeriggio di oggi precipitazioni da

sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o

temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia

Giulia, in estensione dalle prime ore di domani, domenica 23

agosto, all’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da

rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali

grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per domani,

domenica 23 agosto, allerta arancione per rischio temporali

nella Lombardia centrale. Allerta gialla, anche per rischio

idraulico e idrogeologico, in Veneto, Piemonte settentrionale,

Emilia-Romagna ed ampi settori della Lombardia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte