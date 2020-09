Maltempo, allerta estesa anche per vento e piene

Prosegue in Emilia-Romagna l’ondata di maltempo e dopo l’alert per oggi per forti temporali in quasi tutta la regione, l’allerta arancione viene estesa anche per domani sempre per temporali, vento, piene dei fiumi e possibili frane.

Nella giornata di venerdì 25 settembre proseguiranno nelle prime ore del mattino condizioni di tempo fortemente perturbato con temporali localmente intensi sulle aree appenniniche e sulle pianure centro-orientali. I fenomeni risulteranno in attenuazione ed esaurimento nel corso della giornata.

Contestualmente si prevedono venti sud-occidentali con raffiche anche oltre 75 chilometri orari su tutte le sottozone montane e collinari e oltre 62 chilometri orari su tutte le sottozone di pianura. Il vento si attenuerà nelle ore serali.



