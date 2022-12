Maltempo: allerta gialla in 9 regioni, anche Campania

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Allerta gialla in 9 regioni è stata

diramata dalla Protezione Civile per domani. Le regioni

interessate sono Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise,

Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia. Secondo le previsioni,

infatti, una perturbazione presente sull’Europa occidentale

richiama verso l’Italia correnti meridionali umide ed instabili,

che causeranno dal pomeriggio di oggi un moderato peggioramento

sulle regioni tirreniche, in estensione domani a Sicilia e

Calabria.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni

sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e

Campania, specie a ridosso delle aree costiere, in estensione,

dalle prime ore di domani alla Toscana e, dalla mattinata, a

Sicilia, specie settori nord-orientali, e alla Calabria, specie

settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da

rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche

di vento. (ANSA).



