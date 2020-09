Maltempo: allerta in E-R per temporali e vento

(ANSA) – BOLOGNA, 27 SET – Nuova allerta meteo in

Emilia-Romagna, di media entità, ‘gialla’ nella scala della

protezione civile, per forti temporali e raffiche di vento

attese per la giornata di oggi e domani, lunedì 28 settembre, in

particolare sulla costa. Possibili piene anche di corsi minori e

frane.

Temporali, tempeste di fulmini e grandinate sono attese nel

settore centro-orientale della regione, in particolare dal

pomeriggio attesi venti di bora sulla costa e sul mare superiori

a 62 chilometri orari, con raffiche anche oltre 74 km orari. Per

lunedì 28 settembre sulla costa sono attesi ancora temporali,

grandinate e forte vento in esaurimento nel corso della

mattinata. Burrasca forte sul mare con onde al largo anche oltre

due metri e mezzo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte