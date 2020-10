Maltempo: allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto

(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Il vasto sistema perturbato che sta

interessando le regioni settentrionali dell’Italia, si estenderà

domani a parte delle regioni centrali, con precipitazioni

diffuse, anche temporalesche e un rinforzo dei venti che

coinvolgerà anche le regioni meridionali e la Sicilia. Il

Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un

ulteriore avviso di condizioni meteo avverse, che estende quello

diffuso ieri.

Per oggi e domani, in particolare, è prevista allerta rossa

su alcuni settori di Liguria, Lombardia e Veneto. Per la

giornata di domani valutata allerta arancione in Trentino Alto

Adige e su parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto,

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna. Valutata,

inoltre, allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e su

alcuni settori di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto,

Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Basilicata, Calabria e

Puglia.

L’allerta meteo prevede poi dalla serata di oggi venti da

forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Umbria, Abruzzo,

Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche

fino a burrasca forte sui crinali appenninici e sui rilievi

della Sicilia. Si prevedono, inoltre, mareggiate lungo le coste

esposte. Dal primo mattino di domani, 3 ottobre, si prevedono

precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su

Umbria e Lazio. Dalla tarda mattinata di domani si prevede,

inoltre, il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere

di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia. I fenomeni

saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente

attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte